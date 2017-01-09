Fransa sınır polisinin İslam karşıtı yazışması tepki topladı

Fransa Sınır Güvenliği Polisi Genel Müdürlüğünden iç yazışma şeklinde tüm çalışanlara gönderilen e-postada, Müslümanlara hakaretler edildiği ve İslam dininden "Avrupa'nın kanseri" şeklinde bahsedilmesi tartışmalara yol açtı.

Fransa'da artan yabancı düşmanlığı ve İslamofobik saldırılar endişe yaratırken, Fransız Sınır Güvenliği Polisi Genel Müdürlüğü'nden tüm çalışanlara gönderilen bir e-postanın içeriğinin yayınlanması büyük tepki topladı.



Ulusal TMC kanalında yayınlanan Quotidien programında, Fransız Sınır Güvenliği Polisi Genel Merkezi'nden tüm çalışanlara gönderilen bir e-postaya yer verildi.



Geçen yıl gönderilen e-postanın ekim ayında aynı kurumda çalışan bir görevli tarafından ekran fotoğrafının alındığı ve içeriğinin paylaşıldığı belirtildi.

YAZIŞMA HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Programın siyasi danışmanlarından Azzedine Ahmed-Chaouch, tüm çalışanlara gönderilen e-postada "İslam Avrupa'nın kanseridir", "Fransa hiç bu kadar ağır hasta olmamıştı", "Müslümanlar metastazdırlar" şeklinde ırkçı ve İslamofobik mesajların yer aldığını belirterek, "Müslümanlara hakaret içeren cümlelerle dolu e-posta hakkında soruşturma açıldığını" söyledi.



Skandal e-postada "Herkesin, tüm imkanları kullanarak İslam'ın Fransa'da ve Avrupa'da yayılmasına karşı durması" çağrısı da yapılırken, konuyla ilgili Fransız Polis Teşkilatı tarafından soruşturma açıldığı ve e-postayı gönderen görevlinin tesbit edildiği belirtildi.



Skandal e-postayı gönderen kişinin kimliği ve bir ceza alıp almadığı açıklanmazken, programda Sınır Güvenliği Polisi tarafından bir göçmen sorgu merkezine asılan ırkçı ifadelerle dolu afişe de yer verildi.



Fransa Sınır Güvenliği Polisi, son dönemde göçmenler ve mültecilere uygulanan şiddet görüntüleri ile gündeme geliyor.



Paris'te sokakta barınan göçmenlere aşırı soğuklar nedeniyle yardımseverler tarafından dağıtılan battaniyeleri zorla almaya çalışan polislerin görüntüleri de son günlerde dünya basınında yer almıştı.



Fransa'da ırkçı, İslam karşıtı ve İslamofobik saldırı ve söylemlerdeki artış, birçok uluslararası kuruluş tarafından tepki çekmiş, gelişmelerin endişe ile takip edildiği belirtilmişti.