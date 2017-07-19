Fransa Genelkurmay Başkanı istifa etti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile savunma harcamaları konusunda görüş ayrılığına düşen Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers istifa etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Genelkurmay Başkanı de Villiers'ın istifasını kabul etti.



De Villiers istifa dilekçesinde, "Oldukça zor görevler üstlenen ordunun yeniden yapılandırılarak modernleşmesi için çaba gösterdim ancak bunu sürdürmenin artık mümkün olmadığını düşündüğümden istifa ediyorum." ifadesini kullandı.



Macron, bir gazeteye yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı ile aynı vizyonu paylaşmayan Genelkurmay Başkanı değişmeli." değerlendirmesinde bulunmuştu.



Fransa'da bütçe açıklarını azaltmayı ve ekonomik büyümeyi tekrar canlandırmayı hedefleyen Macron, bu yıl savunma harcamalarını 850 milyon avro kısmıyı planlıyor. Genelkurmay Başkanı de Villiers ise terör tehdidi ve ordunun başta Afrika ve Ortadoğu olmak üzere yurt dışı operasyonlarını gerekçe göstererek buna karşı çıkıyordu.