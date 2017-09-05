Fransa Dışişleri Bakanı Drian, Salih'le Libya krizini görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Drian, TM Başkanı Salih'le Libya krizini görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'le bir araya geldiği bildirildi.



Beraberindeki üst düzey heyetle birlikte Libya'ya gelen Le Drian, Bingazi'de emekli General Halife Hafter ile gerçekleştirdiği toplantının ardından Tobruk'ta Salih'le görüştü.



TM Başkanlığı Basın Danışmanı Fethi el-Merimi yaptığı açıklamada, ikilinin görüşmesinde, Libya krizi ile Fransa'nın yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarının ele alındığını aktardı.



Paris'te 25 Temmuz'da gerçekleşen Libya toplantısında Serrac ile Hafter, atekes sağlanması, sivil idare altında bir ordunun kurulması ve 2018'de cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinin yapılması konusunda anlaşmıştı.



Le Drian, Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde Tunus'ta mevkidaşı Hamis Cihinavi ile bir araya gelmişti.