Fransa bütçe açığını azaltacak

Bütçe açığı hedefini bu yıl için GSYİH'nın yüzde 3'ünden 2,9'a çektiklerini belirten Maliye Bakanı Le Maire, gelecek yıl hedefini de 2,6'ya düşürdüklerini bildirdi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, büyümedeki artış nedeniyle bütçe açığı hedefinde revizyona gittiklerini bildirdi.



France 2 televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Le Maire, ekonomik büyüme rakamları beklentisinin yükseldiğine dikkati çekerek, bu durumun bütçe açığına da etkisi olacağını kaydetti.



Bütçe açığı hedefini bu yıl için GSYİH'nın yüzde 3'ünden 2,9'a çektiklerini belirten Le Maire, gelecek yıl hedefini de 2,7'den 2,6'ya düşürdüklerini bildirdi.



Le Maire, gelecek yıl 20 milyar avro olarak öngördükleri kamu harcamalarını da 16 milyar avro olarak revize ettiklerini kaydetti.



Fransa 2007 yılından bu yana her yıl AB'nin belirlediği yüzde 3'lük limiti aşıyordu.



Fransız ekonomisi, INSEE istatistik ajansının tahminlerine göre, ihracattaki artışın, şirket stoklarındaki düşüşü ve yatırımlarındaki yavaşlamayı dengelemesiyle, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 büyümüştü.