Fotoğraflarla Gece-Gündüz İstanbul

İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş’ın fotoğraflarla İstanbul’u anlattığı kitabı okuyucuyla buluşuyor.

Türkiye’de gençlik denince akla ilk gelen isimlerden biri olan, yaptığı çalışma ve projelerle adını duyuran İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, fotoğraflarla İstanbul’u anlatıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları’ndan çıkan kitap 210 sayfa. Tarihî semtleri, camileri, türbeleri, sarayları, sahilleri ve meydanlarıyla, mimarları, şairleri, bestekârları, hattatları, nakkaşları ve ressamlarıyla insana ilham veren ve tarih boyunca yazarların, şairlerin, müzisyenlerin, kralların, imparatorların, devlet adamlarının dikkatini celbeden İstanbul bu kez fotoğraflarla anlatılıyor.



TURİSTLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK



İstanbul’u ziyaret eden turistler için de önemli bir kaynak vazifesi görecek olan eser Türkçe ve İngilizce olarak basıldı. Kitapta Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Necip Fazıl Kısakürek, Yahya Kemal Beyatlı, Nazım Hikmet gibi birçok önemli ismin de İstanbul’u anlatan dizeleri yer alıyor.







SAMED AĞIRBAŞ KİMDİR?



1994 yılında İstanbul Fatih’te doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi. Aynı zamanda Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü mezunudur. 15 yaşından itibaren özellikle gençlik çalışmaları kapsamında Türkiye ve dünya çapında çeşitli sivil toplum kuruluşları, dernek, vakıf ve platformlarda aktif olarak kurucu, yönetici ve üye olarak çalışmalarda bulundu. 2010 Avrupa Kültür Başkenti adı altında gerçekleştirilen birçok etkinlikte farklı görevler üstlendi. Aynı zamanda 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Gönüllü Programı’nda Saha Koordinasyon Ekibi Üyeliği yaptı.



2011 yılında Liseli Girişimciler Kulübü adıyla bir gençlik kulübü kurdu ve bu kapsamda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve çeşitli kamu kuruluşlarıyla ortak bir protokol imzaladı. Pilot uygulama olarak başlatılan proje kapsamında İstanbul’da tüm liselerde Girişimcilik Kulüpleri kuruldu ve İstanbul genelinde 1 yılda 10 bin 804 etkinlik gerçekleştirildi. Başarıya ulaşan projenin Milli Eğitim Bakanlığı’nın da dikkatini çekmesi üzerine 2012 yılında Bakanlık tarafından illere gönderilen genelgeyle tüm Türkiye genelindeki okullarda Girişimcilik Kulüpleri kuruldu. Bugün okullarda sayıları 3 bine yaklaşan Girişimcilik Kulübü bulunmaktadır.



2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı seçilen Ağırbaş, ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği Gençlik Meclisi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi Gençlik Danışma Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir. Dünya İnsani Zirvesi’nin Türkiye’de yapılmasında aktif rol oynamış, Dünya İnsani Zirvesi Gençlik Forumu’nun organizasyonunu üstlenmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından 20 yılda bir düzenlenen Habitat Zirvesi’ne tek Türk genç konuşmacı olarak katılmış, Birleşmiş Milletler, OECD ve AB gibi birçok uluslararası organizasyonda konuşmacı ve moderatör olarak yer almıştır. Yurt içi ve yurt dışında sayısız eğitim, araştırma ve sertifika programlarına katılan, ulusal ve uluslararası çeşitli sertifikalara sahip olan Ağırbaş, gençlik, girişimcilik ve eğitim alanlarında yapmış olduğu faaliyetlerle ulusal ve uluslararası planda birçok ödüle layık görülmüştür.



Türkçe-İngilizce yayınlanmış Gece Gündüz İstanbul adlı kitabı ve Osmanlı Mimarisinde Tezyinat (Mimar Sinan’ın Eserleri) adıyla yayınlanan akademik çalışması başta olmak üzere gençlik, şehir ve kültür-sanat konularında birçok makalesi bulunmaktadır. Ağırbaş, iyi derecede İngilizce bilmektedir.