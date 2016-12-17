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Fotoğraflarla bu hafta

Fotoğraflarla bu hafta

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en soğuk ili Ardahan'da, sıcaklık gece saatlerinde sıfırın altında 26 dereceye kadar düştü. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan ve bölgenin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü Çıldır tamamen dondu.
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Gündem 17 Aralık 2016 - 11:48

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