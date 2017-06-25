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25 Haziran 2017 22:07 | Son Güncelleme: 25 Haziran 2017 22:54

Foseptik çukuruna düşen 4 kişi öldü

Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylası'nda foseptik çukuruna düşen 1'i kadın 4 kişi yaşamını yitirdi.

Foseptik çukuruna düşen 4 kişi öldü

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylası'nda, bir kadının foseptik çukuruna düştüğünü belirtti.

Kadını buradan çıkartmak isteyen 3 kişinin de aynı yere düşerek hayatını kaybettiğini ifade eden Demirtaş, "Aladağ ilçemizde foseptik çukuruna düşen 1'i kadın 4 kişi yaşamını yitirdi. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor." şeklinde konuştu.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cesetlerinin bulundukları yerden çıkartılıp otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildiği bildirildi.

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