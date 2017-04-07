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07 Nisan 2017 10:44 | Son Güncelleme: 07 Nisan 2017 10:46

Formula 1'de sıradaki durak Çin

Sezonun ikinci yarışı Çin Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 9 Nisan Pazar günü yapılacak.

Formula 1'de sıradaki durak Çin

 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Çin'de koşulacak sezonun ikinci etabıyla devam edecek.

Çin'in Şanghay kentindeki 5 bin 451 metrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 10.00'da başlayacak. Yarış ise 9 Nisan Pazar günü TSİ 09.00'da gerçekleştirilecek.

Avustralya'da koşulan sezonun ilk yarışını, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel kazanmıştı.


- Pilotlar ve takımlar klasmanı


Formula 1'de Çin Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı:

1. Sebastian Vettel (Almanya) - 25 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 18

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 15

4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 12

5. Max Verstappen (Hollanda) - 10


Takımlar klasmanı:

1. Ferrari - 37 puan

2. Mercedes - 33

3. Red Bull - 10

4. Williams - 8

5. Force India - 7

Etiketler: çinformüla


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