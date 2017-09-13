Format değişikliği RTÜK'ün gözünden kaçmadı

RTÜK, Flash TV'deki "Hayata Dair" isimli programın formatında evlilik programına doğru değişiklik yapıldığını tespit ederek, kanala reklam gelirinin yüzde 3'ü oranında ağırlaştırılmış idari para cezası uyguladı.

Edinilen bilgilere göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Üst Kurul toplantısında toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil eden yayınlar masaya yatırıldı.



Flash TV'de yayınlanan "Hayata Dair" isimli programı bir ay süresince titizlikle takip eden RTÜK, özellikle son günlerdeki yayınlarda programın formatında evlilik programına doğru değişiklik yapıldığını, programa eş arayan kişilerin de katıldığını tespit etti.



Üst Kurul, kanala reklam gelirinin yüzde 3'ü oranında ağırlaştırılmış idari para cezası verdi.



"HADİ İNŞALLAH"A PARA CEZASI



RTÜK, Fox TV'de yayınlanan "Hadi İnşallah" isimli filmde ise çocuk ve gençleri olumsuz etkileyecek diyaloglara yer verildiğini tespit ederek, kanala idari para cezası uyguladı.



Üst Kurul ayrıca Fox TV'de yayınlanan "Kayıtdışı" isimli dizinin tanıtımında da Renault marka otomobillerin ürün yerleştirmesine yer verildiğini saptayarak, uyarı cezası verdi.



HALK TV'YE "GİZLİ REKLAM" CEZASI



Halk TV'de yayınlanan "Canda Sağlık" isimli programda "Gold Termal" isimli ürünün gizli reklamının yapıldığını saptayan RTÜK, kanala idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.



Cinsel içerikli ürün reklamları yayınlandığı belirlenen Müzik Türk'e ise söz konusu yayınlardan dolayı 10 gün yayın durdurma cezası verildi.



RTÜK, özellikle 690 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile getirilen düzenlemeler kapsamında, evlilik programlarını yayınlayan ya da film, dizi, reklam gibi yayınlarda toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı yayınlar yapan, bitkisel gıda takviyesi, cinsel ürün arkadaşlık hattı, çekiliş gibi yayınlara devam eden kanallara yayın lisansı iptaline kadar varan üst sınırdan ağırlaştırılmış idari para cezaları ve program durdurma cezaları veriyor.