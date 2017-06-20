"Focus" Çin'de üretilecek

ABD'li uluslararası otomotiv devi Ford, Meksika'daki üretiminin bir bölümünü Çin'e taşımaya karar verdiğini duyurdu.

Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin "Focus" modelinin 2019 yılının ikinci yarısından itibaren Meksika yerine Çin'de üretileceği belirtilirken, bu kararın firmaya yatırım harcamalarında yaklaşık 1 milyar dolar tasarruf sağlayacağı bildirildi.



Çin'de üretilen Focus model araçların Kuzey Amerika pazarına sunulacağı ifade edilirken, söz konusu kararın ABD'de istihdam kaybına yol açmayacağı kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, Ford'un Kentucky eyaletindeki kamyon fabrikasına 900 milyon dolar yatırım yapacağı ve bunun bin kişilik istihdam yaratacağı bilgisine de yer verildi.



Ford, Kentucky fabrikasına 2015 sonunda 1,3 milyar dolar yatırım yapmış ve 2 bin kişilik istihdam sağlamıştı.



Şirket, ocak ayında da Meksika'daki 1,6 milyar dolarlık yatırımını iptal etmeyi planladığını, bunun yerine ABD'de 700 milyon dolarlık yatırım yaparak 700 kişilik yeni istihdam yaratacağını duyurmuştu.