Floransa'da "Türk Sineması Günleri" başladı

Türk sinemasında öne çıkan 8 filmin, Roma Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezinin organizasyonuyla İtalyan sinemaseverlerle buluşturulacağı etkinliğin galası yapıldı.

Floransa kentindeki Spazio Alfieri Kültür-Sanat Merkezi'nde 3 gün sürecek "Türk Sineması Günleri"nin galasında açılış filmi olarak yönetmen Ömer Faruk Sorak'ın "Aşk Tesadüfleri Sever" adlı yapıtı gösterildi.



Roma Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Sevim Aktaş, film gösterimi öncesi yaptığı konuşmada, Türk sinemasının tarihi ve bugünü hakkında bilgi verdi.



Aktaş, 2014 yılından bu yana İtalya'da faaliyet gösteren enstitünün Floransa'da ilk adım olarak Türk sinemasını kent sakinleriyle buluşturmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.



Bu inisiyatifin Floransa'da daimi ve geleneksel bir Türk film festivaline dönüşmesini istediklerini belirten Aktaş, Türk ve İtalyan dostluğunu pekiştirici ve geliştirici birçok etkinliği gerçekleştirmeye devam edeceklerini anlattı.



Aktaş, Türk Sineması Günleri'ne destek veren Spazio Alfieri Kültür-Sanat Merkezi yetkililerine ve konuklara teşekkür etti.



Etkinlikte, Türk sinemasının gelişmeye başladığı 1970'li yıllardan bu yana çeşitli konuları ele alan ve Türk kültüründen farklı hikayelerin anlatıldığı filmlerden bazıları İtalyanca alt yazılı şekilde Floransalılarla buluşturulacak.



Sinemaseverler, Türk Sineması Günleri'nde "Uzak İhtimal (2009)", "Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)", "Eşkıya (1996)", "Bizim Büyük Çaresizliğimiz (2011)", "Pandora'nın Kutusu (2008)", "Beynelmilel (2006)", "Babam ve Oğlum (2005)" gibi ulusal ve uluslararası düzeyde ödüllere layık görülmüş filmleri de izleyebilecek.