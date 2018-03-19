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19 Mart 2018 12:08 | Son Güncelleme: 19 Mart 2018 12:23

Şok gelişme: Özgür Suriye ordusu Suriye uçağını düşürdü

ÖSO Şam'ın kuzeydoğusunda dağlık bir bölge olan Kalamun'da Suriye ordusuna ait Su-22 uçağını düşürdü.

Şok gelişme: Özgür Suriye ordusu Suriye uçağını düşürdü

Twitter'daki ÖSO'ya bağlı FSA News hesabından yapılan açıklamada "ÖSO güçleri, Şam kırsalındaki doğu Kalamun'da bulunan Çinli bir fabrika yakınlarında rejime ait Sukhoi uçağını düşürdü" ifadeleri kullandı.

PİLOT ATLAYARAK KURTULDU

Paylaşılan fotoğrafta uçağın vurulmasının ardından yanarak düştüğü görülüyor. Videoyu çeken kişi ise bu sırada Tekbir getiriyor. Uçağın pilotunun paraşütle atlayıp Suriye ordusunun kontrolündeki bir bölgeye iniş yaptığı belirtiliyor.

Etiketler: öso güçleriöso şam'ın kuzeydoğusukalamunsu-22 uçağısuriye ordusu


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