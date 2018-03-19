Şok gelişme: Özgür Suriye ordusu Suriye uçağını düşürdü

ÖSO Şam'ın kuzeydoğusunda dağlık bir bölge olan Kalamun'da Suriye ordusuna ait Su-22 uçağını düşürdü.

Twitter'daki ÖSO'ya bağlı FSA News hesabından yapılan açıklamada "ÖSO güçleri, Şam kırsalındaki doğu Kalamun'da bulunan Çinli bir fabrika yakınlarında rejime ait Sukhoi uçağını düşürdü" ifadeleri kullandı.

PİLOT ATLAYARAK KURTULDU

Paylaşılan fotoğrafta uçağın vurulmasının ardından yanarak düştüğü görülüyor. Videoyu çeken kişi ise bu sırada Tekbir getiriyor. Uçağın pilotunun paraşütle atlayıp Suriye ordusunun kontrolündeki bir bölgeye iniş yaptığı belirtiliyor.