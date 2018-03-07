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07 Mart 2018 11:02 | Son Güncelleme: 07 Mart 2018 11:13

AK Parti’den Flaş açıklama erkene alabiliriz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "AK Parti olağan kongresini sonbahara bırakmayabiliriz." dedi.

AK Parti’den Flaş açıklama erkene alabiliriz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

BÜYÜK KONGREYİ SONBAHARA BIRAKMAYABİLİRİZ

Yazıcı, "Teşkilatçılığa çok önem veren bir partiyiz. Kongre süreçlerimiz çok önemli. Kongre vesilesiyle hiçbir arkadaşımızı AK Parti ailesi dışına itmiş değiliz. Özenle yürütüyoruz.

Ana kademelerin kongreleri nisanın 3. haftasına kadar sarkabilir. Büyük illerimiz var. Ondan sonra da büyük kongre süreci başlıyor.

Partiler 2 yılla 3 yıl arasında kongre yapmaları zorunlu. 2 yıl dolunca olağan kongre süreci başlıyor. Biz bu sürece girmiş bulunuyoruz.

Onun en son tarihi eylül 2018. Büyük bir ihtimalle bizim il kongrelerimiz bittikten sonra belki de sonbahara bırakmayabiliriz. Bunu değerlendireceğiz. Parti içi yapılanmayı bitirip seçimlere doğru yoğunluğumuzu artırmamız gerekiyor. " dedi.

Etiketler: ak partiak parti genel başkan yardımcısı hayati yazıcı


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