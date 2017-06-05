Fiyatını yüksek bulunca kendisi drone üretti

Siirt'te bir üniversite öğrencisi, satın almak istediği "drone"un fiyatının yüksek olması üzerine, arkadaşlarının desteğiyle insansız hava aracı yaptı.

Siirt'te üniversite öğrencisi Ferman Özlük, satın almak istediği "drone"un fiyatının yüksek olması üzerine, okuldaki arkadaşlarının desteğiyle insansız hava aracı yaptı.



Siirt Üniversitesi (SİÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO) Elektrik ve Enerji Teknolojisi Bölümü öğrencisi Özlük, gittiği alışveriş merkezinde almak istediği insansız hava aracının fiyatının 8 bin lira olduğunu gördü. Fiyatı yüksek bulan Özlük, bunun üzerine Sistem Analizi ve Tasarım dersinde verilen proje ödevinde drone yapmaya karar verdi. Özlük, satın aldığı parçalarla istediği özelliklere sahip hava aracını arkadaşlarının desteğiyle 700 liraya mal etti.



Özlük, AA muhabirine, teknolojik araçlara ilgi duyduğunu ve bu nedenle elektrikle ve enerjiyle ilgili bölümde eğitim gördüğünü söyledi.



İlgi duyduğu araçlardan birinin drone olduğunu ifade eden Özlük, "Alışveriş merkezlerini dolaşırken drone fiyatını çok pahalı buldum ve kendim cihaz yapmaya karar verdim." dedi.



Hocasının Sistem Analizi ve Tasarım dersinde proje ödevi verdiğini anlatan Özlük,



"Arkadaşlarımla drone yapmak için para topladık. Hangi parçalar lazımsa araştırdık. Kumanda, motor ve diğer parçaları tek tek inceleyip sipariş ettik. Okula getirip birleştirdik. Sürücüsüyle ilgili bazı özellikleri de araştırarak çözdük. Gittiğim alışveriş merkezlerinde drone fiyatları 7-8 bin lira civarındaydı. Kendi hava aracımızı ise yaklaşık 700 liraya mal ettik."



Drone için bir kamera da aldıklarını dile getiren Özlük, görüntüleri kablosuz ağ aracılığıyla cep telefonlarına aktardıklarını söyledi.



100 metre yüksekliğe kadar çıkabilen drone ile istedikleri görüntüleri elde edebildiklerini ifade eden Özlük, "Cihazı kumandayla görüntüyü ise telefonla yönetiyoruz. Drone fiyatlarını daha aşağılara çekmek için bununla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu anda uygun fiyata çok iyi cihaz üretebiliyoruz." diye konuştu.



DENEME UÇUŞLARI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ



TBMYO Elektrik ve Enerji Teknolojisi Bölümü Başkanı Mehmet Recep Minaz da öğrencilere verdikleri proje ödeviyle yapılan insansız hava aracının ilk uçuşlarının başarıyla sonuçlandığını söyledi.



İnsansız hava araçlarının piyasada oldukça pahalı olduğunu belirten Minaz, şöyle devam etti:



"Arkadaşlarımız ödev olarak drone yapmak istedi ve biz de kabul ettik. Piyasadaki cihazlar oldukça pahalıdır. Öğrencilerimiz parçaları ayrı ayrı almak suretiyle kendi cihazlarını üretti. Drone'un deneme uçuşlarını yaptık ve oldukça güzel görüntüler elde ettik. Bu görüntüler telefona aktarılıyor. Bu proje gayet iyi düşünülmüş ve ucuza mal edilmiş bir proje. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum."