Fitch ve S&P'den Katar'a kötü haber

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch Ratings, Fransa'nın kredi notunu ve görünümünü korudu. Standard & Poor's (S&P) da Katar'ın kredi notunu korudu ancak görünümü "negatif"e indirdi.

Fitch Ratings'in açıklamasında, Fransa'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "AA" seviyesinde korunduğu, görünümünün de "durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.



Fransa'nın ekonomisindeki çeşitliliğe, makro-finansal istikrara ve güçlü sosyal kurumlarına vurgu yapılan açıklamada, ülkenin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılasına oranının yüksek olduğuna dikkat çekildi.



Açıklamada, yüksek kamu harcamaları nedeniyle kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının gelecek yıl yüzde 98 seviyesine ulaşmasının tahmin edildiği belirtilerek, bu durumun Fransa ekonomisinin şoklarla mücadele etmede gücünü sınırladığı ifade edildi.



Fransa'da Marine Le Pen'in cumhurbaşkanı seçimlerinden zaferle ayrılması durumunda siyasi belirsizlik ve piyasa volatilitesi nedeniyle ülkenin kredi notu ve görünümünün tekrar gözden geçirileceğinin kaydedildiği açıklamada, Le Pen'in siyasi planlarının kurumsal engellerle karşılaşmasının olası olduğu kaydedildi.



- S&P, KATAR'IN GÖRÜNÜMÜNÜ İNDİRDİ



S&P'den yapılan açıklamada ise Katar’ın kredi notunun "AA" seviyesinde korunduğu, görünümünün "durağan"dan “negatif”e indirildiği duyuruldu.



Açıklamada, ülkenin artan kamu borcu ve bankaların yükselen yükümlülükleri nedeniyle Katar'ın dış likidite pozisyonunun zayıfladığına değinildi.



Artan hidrokarbon fiyatları sayesinde ülkenin mali gelirlerinin artması ve mali açığının kademeli olarak azalmasının öngörüldüğüne yer verilen açıklamada, bu yıl mali açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 7 seviyesinde olmasının tahmin edildiği bilgisi paylaşıldı.



Açıklamada, dünyada en düşük doğalgaz üretim maliyetine sahip ülkelerden Katar'ın, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatçısı olma konumundan dolayı daha uzun yıllar doğalgaz üretim seviyesini korumasının öngörüldüğü vurgulandı.



S&P, Katar'ın hidrokarbon endüstrisinin gayrisafi yurt içi hasılaya katkısının yüzde 50, devlet gelirlerine katkısının yüzde 90 ve ihracat içindeki payının yüzde 85 seviyesinde olduğu bilgisini verdi.