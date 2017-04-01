Fitch üç ülkenin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya, Norveç ve İsviçre'ye ilişkin kredi notu ve görünümleri açıkladı.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Rusya'nın uzun dönem yabancı ve yerli para cinsinden kredi notunun "BBB-" seviyesinde korunduğu, görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi.



Açıklamada, yapısal zayıflıklar, jeopolitik gerilimler ve benzer ülkelere kıyasla zayıf makroekonomik performansa rağmen Rusya'nın güçlü bilançosuna, dirençli dış finansmanına ve iyileşmiş siyasal çerçevesine işaret edildi.



Rusya'nın petrol fiyatlarındaki sert düşüşe uyumlu ve güvenilir karşılık verdiğinin vurgulandığı açıklamada, ekonominin düşük petrol fiyatlarına uyum sağladığı ve ülke içinde güvenin kademeli olarak geri geldiğine yer verildi.



Sıkı para politikaları sayesinde enflasyonun geçen yıl yüzde 7,1, şubat ayında da yüzde 4,6 seviyesine gerilediğine dikkat çekilen açıklamada, Rusya Merkez Bankasının enflasyon hedefi olan yüzde 4 seviyesinin bu yılın ortasında yakalanmasının beklendiği kaydedildi.



Geçen sene yüzde 0,2 daralan Rus ekonomisinin artış gösteren petrol fiyatları ve azalan belirsizliklerle destekleneceği bildirilen açıklamada, ekonomik büyümenin bu sene yüzde 1,4, gelecek yıl da yüzde 2,2 seviyesinde olmasının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.



- NORVEÇ



Fitch Ratings, Norveç'in yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "AAA" seviyesinde korunduğunu, görünümünün de "durağan" olduğunu duyurdu.



Norveç ile ilgili açıklamada, ülkenin kişi başına düşen yüksek gelirine, dirençli makroekonomik çerçevesine ve düşük petrol fiyatlarına dayanıklı koruma sistemine işaret edildi.



Açıklamada, Norveç'in petrol sektöründen elde edilen gelirlerin devlet fonuna aktarıldığı kaydedilerek kamu finansmanının kredi notu için güçlü bir faktör olduğuna dikkat çekildi.



Öte yandan, 2014'ten beri devam eden düşük petrol fiyatlarının bu sektördeki yatırımları ve talebi olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada, söz konusu durumun ekonomik büyümeyi geçen sene yüzde 0,8 oranında sınırladığı belirtildi.



Açıklamada, Norveç ekonomisinin bu sene yüzde 1,6, gelecek yıl da yüzde 2 büyümesinin tahmin edildiği bilgisine yer verildi.



- İSVİÇRE



Fitch Ratings, İsviçre'nin yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "AAA" seviyesinde korunduğunu, görünümünün de "durağan" olduğunu aktardı.



İsviçre ile ilgili açıklamada, tedbirli ekonomik ve mali politikalara, çeşitlendirilmiş ve varlıklı ekonomiye ve düşük kamu borcuna işaret edildi.



Açıklamada, iş gücü piyasasının toparlandığını ve ücret artışının gerçekleştiğine vurgu yapılarak, bunların kişisel harcamaları teşvik edeceği kaydedildi.



Fitch Ratings, İsviçre ekonomisinin bu yıl yüzde 1,4, gelecek sene de yüzde 1,6 büyümesinin öngörüldüğünü ifade etti.



