Fitch küresel büyüme tahminini revize etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2,9’dan yüzde 3,0’e yükseltildiğini açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2,9’dan yüzde 3,0’e yükseltildiğini açıkladı.



Fitch Ratings, “Küresel Ekonomik Görünüm” güncelleme raporunda büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Raporda, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2,9’dan yüzde 3,0’e, 2018 yılına ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 3,1’den yüzde 3,2’ye yükseltildiği belirtildi.



Raporda, Çin’in ikinci çeyrekte yıllık bazda reel büyümesinin yüzde 6,9 seviyesinde gerçekleştiği belirtilirken, ülkenin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisinin 0,2 baz puan artırılarak yüzde 6,7’ye, 2018’e ilişkin büyüme beklentisinin ise 0,4 baz puan artırılarak yüzde 6,3’e yükseltildiği kaydedildi.



Konuya ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Fitch Ratings Baş Ekonomisti Brian Coulton, “Yukarı yönlü revizyonlar, ağrılıklı olarak özellikle Çin başta olmak üzere gelişmekte olan pazarların itici gücüyle yapıldı. Çin’deki ekonomik toparlanma tahmin edilenden daha belirgin bir şekilde gerçekleşti. Veriler gelişmiş ve gelişen piyasa ekonomilerinde senkronize küresel bir büyümeye işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.