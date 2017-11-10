FİSKOBİRLİK'in fındık alımları 10 bin tonu geçti

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, "Şu ana kadar almış olduğumuz fındık 10 bin tonu geçti, bu sezon 20 bin ton fındığı geçersek iyiyiz diyebiliriz." dedi.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, şu ana kadar 10 bin tonun üzerinde fındık aldıklarını belirtti.



Bayraktar, tüm bölgelerde FİSKOBİRLİK’in fındık alımlarının devam ettiğini söyledi.



Sezon yoğunluğunun şu anda azaldığına işaret eden Bayraktar, "Şu ana kadar almış olduğumuz fındık 10 bin tonu geçti, bu sezon 20 bin ton fındığı geçersek iyiyiz diyebiliriz. Öncelikle kendi tesislerimize lazım olan fındığı almaya çalışıyoruz." dedi.



"ÖDEMELER PEŞİN YAPILIYOR"



Bayraktar, fiyatların günlük oluşan piyasanın bir miktar üzerinde olduğunu ifade ederek, "Ortalama 25 kuruşluk piyasa üzeri bir fiyat oluşturmaya çalışıyoruz, bu bazen 10 kuruş da olabiliyor, genel olarak en fazla 25 kuruş. Ödemeler ise peşin yapılıyor." diye konuştu.



Batı bölgesinde Karasu-Kocaali’de yoğun alım yaptıklarını dile getiren Bayraktar, Ordu bölgesinde Fatsa ve civarında, Giresun’da merkez, Trabzon bölgesinde ise Borçka ve Derecik’in alımların fazla olduğu yerler olduğunu aktardı.



