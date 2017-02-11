Fırtına Olcay ile esmeye devam ediyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

12. dakikada Ndiaye'nin düşürülmesi sonrasında kazanılan serbest vuruşu kullanan Musa Çağıran'ın şutunda, top üstten auta gitti.



16. dakikada Uğur Demirok'un uzun pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Olcay Şahan, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



37. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Bifouma, yine ceza alanı içindeki Ndiaye'ye topu aktardı. Ndiaye önündeki defans oyuncusundan kurtulduktan sonra vuruşunu yaptı ancak kaleci tehlikeyi önledi.



40. dakikada ani gelişen Osmanlıspor atağında topla buluşan Musa Çağıran, ceza alanına girerken çok sert vurdu ancak kaleci Onur Kıvrak meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.



48. dakikada Regattin'in ceza alanına yaptığı ortada Mehmet Güven'in kafasından seken topla ceza alanı çizgisi üzerinde buluşan Muhammed Bayır'ın sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.



55. dakikada Numan Çürüksu'nun kaleciye gönderdi top kısa kalınca kalesinden çıkan Karcemarskas son anda topa dokundu. Seken top Yusuf Yazıcı'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Karcemarskas, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



56. dakikada Castillo'nun yerden içeriye çevirdiği topa ön direkte N'Doye vurdu ancak Aykut Demir'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.



58. dakikada Muhammed Bayır'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Musa Çağıran, önündeki rakibini geçtikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda, kaleci Onur Kıvrak tehlikeyi önledi.



79. dakikada Webo'nun ceza alanı son çizgisinden ceza yayı üzerine çıkardığı topa Ndiaye kötü bir vuruş yapınca, top üstten auta çıktı.



80. dakikada ceza alanına girerken topla buluşan Ndiaye'nin attığı sert şutta, meşin yuvarlak üstünden auta gitti.



Trabzonspor karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Stat: Osmanlı



Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, Hakan Yemişken



Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Aykut Demir, Muhammed Bayır, Mehmet Güven, Musa Çağıran (Dk. 67 Delarge), Regattin (Dk. 82 Erdal Kılıçaslan), Ndiaye, Bifouma, Webo (Dk. 81 Rusescu)



Trabzonspor: Onur Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Onazi, Okay Yokuşlu (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Olcay Şahan, Castillo (Dk. 66 Medjani), Yusuf Yazıcı, N'Doye (Dk. 85 Rodallega)



Gol: Dk. 16 Olcay Şahan (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 41 Aykut Demir, Dk. 43 Musa Çağıran, Dk. 75 Ndiaye, Dk. 85 Delarge (Osmanlıspor), Dk. 53 Yusuf Yazıcı, Dk. 73 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)