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Firavun dönemine ait lahitler için restorasyon çalışması

Firavun dönemine ait lahitler için restorasyon çalışması

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır müzesinde sergilenen Firavun dönemine ait 600 lahitte ABD'nin Kahire Büyükelçiliği'nin sağlayacağı 130 bin dolarlık finansal destek ile restorasyon çalışması başlatılacağı belirtildi.
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Gündem 27 Ocak 2017 - 14:54

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