Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi spor kompleksine verildi

Ege Üniversitesinde 2015 yılında öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı İzmir'in Menderes ilçesindeki spor kompleksine verildi.

Menderes Belediyesince yapılan "Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Spor Kompleksi"nin açılış töreni Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Törende konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Gün siyasi, kişisel hesap yapılacak günler değil. 15 Temmuz'da milli iradeye müdahale etmeye çalıştılar. Milyonlar sokaklara indi ve hainlere 'dur' dedi. Dünyada başak bir milletin esaretine girmemiş hiç bir millet yoktur. Türkler hiç bir zaman başka bir milletin esaretine girmemiştir. Fırat'lar, Fethi Sekin'ler oldukça kimse bize esaret boyunduruğu takamayacak." ifadesini kullandı.



"Mühim olan devletin bekasıdır" diyen Kaya, gönlünün bu milli duruşu TBMM'deki tüm siyasi partilerin göstermesinden yana olduğunu belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:



"Kandil'in sözcüsü haline gelmiş HDP ile PKK'nın ekseninde siyaset yapma durumunda olan bir partiyle hareket eden çizgide.. Bizi çok rahatsız ediyor. Mecliste her birimiz bir yemin ediyoruz, diyoruz ki 'Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin bölünmez bütünlüğünü koruyacağımıza..' Ama orada hiç alakasız şeyler oluyor. Bunları savunan irade Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak irade olduğunu iddia eden maalesef gruplardan ve taraflardan dolayı geliyor. Bu bizi çok üzen bir noktadır. Atatürk hepimizin. Her birimizin hedefi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetimizi muasır medeniyet seviyesine taşımaktır. Bugün bölücülerle sadece siyasi hesaplar uğuruna bir araya gelenleri bu milletin kabul etmeyeceğini biliyorum."



Kaya'nın üzerinde Fırat Çakıroğlu'nun resmi ve bozkurt olan atkı taktığı görüldü.



- "HERKES ŞAHSİ HESABINI MUTLAK ŞEKİLDE BİR KENARA BIRAKACAK "



MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş da Çakıroğlu'nun isminin bu komplekse verilmesini gururla karşıladıklarını bildirdi.



Milliyetçi, ülkücü hareketin Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü noktasında sürekli taşın altına elini değil, gövdesini koyduğunu anlatan Karataş, Türkiye'nin güvenlikle ilgili sorunları bulunduğu kaydetti.



Karataş, "Bu süreçte herkes şahsi hesabını mutlak şekilde bir kenara bırakacak. Siyasi hesabı da. Özellikle Türkiye'yi yönetme adına kurulmuş olan siyasi partiler siyasi hesaplarını bir kenara bırakacak. Özellikle 'Cumhuriyetçiyim', 'Atatürkçüyüm' diyen, 'Milliyetçiyim' diyen hangi siyasi parti varsa, bölücü unsurlara karşı MHP'nin takındığı tavrı net bir şeklide takınması gerektiğine inanıyorum."



Menderes Belediye Başkanı Soylu da Çakıroğlu'nun adının spor kompleksine verilmesiyle, referandumda AK Parti ve MHP arasında birliktelik olması arasında ilişki kuranlar bulunduğunu vurgulayarak, "Bugün referandum var, birliktelik var. Eğer onun için yaptıysam şerefsizim, namerdim." dedi.



Anne Özlem Erdem ise oğluyla ilgili sözlerin kendisini gururlandırdığını ifade ederek, oğlunun sporu çok sevdiğini anlattı.



Özlem Erdem, oğlunun hayattayken ölümsüzleşmek istediğini, bu dileğinin de gerçekleştiğini belirtti.



Belediye Başkanı Soylu'nun, Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem ile babası Fuat Çakıroğlu'na çiçek vermesinin ardından, açılış kurdelesi kesildi.



Kompleks basketbol, tenis ve futbol sahaları ile sosyal alanlardan oluşuyor.



Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmişti.