Fırat Kalkanı'nın "vurucu gücü"

Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütleriyle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerinin vurucu gücünü oluşturan tank ve diğer paletli araçlar, Kayseri'deki 2. Ana Bakım Merkezi Komutanlığında operasyona hazırlanıyor.

Kayseri'deki 2. Ana Bakım Merkezi Komutanlığında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) vurucu gücünü oluşturan tank ve diğer paletli araçlar, bakım ve onarımları yapılarak başta Fırat Kalkanı Harekatı olmak üzere tüm operasyonlara hazır hale getiriliyor.



Osman Kavuncu Bulvarı'nda 387 bin metrekarelik alanda 1954 yılından bu yana tank ve diğer paletli araçların modernizasyonu yapılan 2. Ana Bakım Merkezi Komutanlığında bazı tankların üretimi, bazılarının da yenileme çalışmaları yürütülüyor.



Rutin görevlerinin yanında 15 Ağustos 2016'dan itibaren TSK'nın yürüttüğü "Fırat Kalkanı Harekatı"na katılan paletli araçların, bakım, onarım ve yenileştirme çalışmalarını da sürdüren komutanlık, harekat sırasında arızalanan ya da teröristlerin saldırısı sonucu zarar gören tank ve diğer paletli araçları yeniden operasyona hazır hale getiriyor.



Çeşitli sebeplerle hareket kabiliyetini yitiren araçlara yerinde müdahale için operasyon bölgesine gönderilen seyyar ekipler, birçok arızayı harekat sahasında gideriyor. Harekat bölgesinde onarılamayan araçlar ise 2'nci Ana Bakım Merkezi Komutanlığına getiriliyor.



Terör saldırıları sonucu hasar gören paletli araçlar, burada uzman ekipler tarafından onarılıyor. Titiz teknik çalışmalar sonucu yeniden faal duruma getirilen paletli araçlar, daha sonra zorlu bir testten geçiriliyor. Yüzde 45 iniş, yüzde 60 çıkış ve yüzde 30 yan eğimin olduğu pistlerde deneme sürüşüne tabi tutulan paletli araçlar, yapay parkurlarda engel ve hendek testlerinin ardından suyun içinden geçiriliyor.



Testlerden tam not alan paletli araçlar, tekrar bölgeye gönderilerek operasyona dahil ediliyor.



2. Ana Bakım Merkezi Komutanı Bakım Albay Tayfun Türkoğlu, TSK'nın envanterine kayıtlı paletlilerin motor ve düzenleri ile atış kontrol sistemlerini yenileyerek, birliklere bakım desteği sağladıklarını ifade etti.



Türkoğlu, fabrikada Türk mühendisler ve işçilerin desteğiyle paletli araçların kit bazında tasarımı, imalatı, entegrasyonu ve modernizasyonunu yaptıklarını vurguladı.



Komutanlıkta ayrıca elektronik ve mekanik cihazların kalibrasyonu faaliyetlerinin de yürütüldüğünü anlatan Türkoğlu, "Buradaki rutin görevlerimizin yanında, TSK'nın Fırat Kalkanı Operasyonu'na katılan zırhlı araçların bakım, onarım ve yenileştirmesini yapıyor, operasyona katılan zırhlı birliklere seyyar ekip desteği sağlıyoruz. Buna ilave olarak, harekatın ilk gününden bugüne kadar, farklı paletli araçlara ait motor, transmisyon ve yedek parçadan oluşan yaklaşık 300 ton malzemeyi bölgeye sevk ettik." diye konuştu.