Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'tan kurtarılan Cerablus'ta toplu sünnet

Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ten kurtarılan Cerablus'ta, Diyanet Vakfı ile Uluslararası Doktorlar Derneğinin iş birliğiyle 50 aile çocuklarını sünnet ettirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı ile İstanbul merkezli Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Cerablus’ta ailelere sünnet desteği veriyor.



Türkiye Diyanet Vakfı ve AID'in sünnet organizasyonu, Sağlık Bakanlığı ile Kızılay'ın desteğiyle donatılarak hastaneye dönüştürülen, günlük ortalama 800-850 hastanın başvurduğu Cerablus hastanesinde yapıldı.



Cerablus ve çevresinden 50 aile çocuklarını sünnet ettirmek için hastaneye getirdi. Sünnet edilen çocuklara sünnet kıyafeti, ayakkabı ve balon hediye edildi.



DEAŞ korkusundan uzak, temiz ortamda çocuklarını sünnet ettiren aileler, Türkiye ve organizasyon sahiplerine teşekkür etti.



"HEDEFİMİZ 400 ÇOCUĞU SÜNNET ETMEK"



Diyanet İşleri Başkanlığı Karkamış ilçe Müftüsü ve Cerablus Din Danışmanı Mehmet Zeki Serdaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Cerablus'ta 50 çocuğumuzu sünnet ettik. Yarın da sünnet şölenimiz devam edecektir. Hedefimiz yaklaşık 400 çocuğu sünnet etmektir." dedi.



Diyanet İşleri Başkanlığının Cerablus'taki insani projelerini, tüm Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde uyguladığını belirten Serdaroğlu, "Burada devletimiz, insani ve vicdani olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanında oldular ve yardımda bulundular.'' diye konuştu.



AID Genel Sekreteri Dr. Mustafa Yılmaz da şunları söyledi:



''Bugün 7 arkadaşımızla, doktor ve sağlık çalışanıyla, Türkiye Diyanet Vakfı ile iş birliğinin içerisinde sünnet organizasyonu için buradayız. AID'in dünyanın birçok yerinde organizasyonlar ve faaliyetleri vardır. Sağlık Bakanlığı ve TİKA'yla bu tip organizasyonlar düzenliyoruz. Gaziantep müftülüğümüzle burada da bir organizasyon yapma şeklinde irtibata geçmiştik. İdlib bölgesinde iki sağlık polikliniğimiz var. Orada çocuk ve anne sağlığıyla ilgili faaliyetlerimiz devam ediyor.''



"İYİ Kİ VARSINIZ VE YANIMIZDASINIZ"



Oğlunu sünnet ettiren Rami El Seyf de ''Bu organizasyonun faaliyetini duydum, önce inanmadım. Hastaneye gelerek sordum, doğru olduğunu öğrenince 5 aylık oğlumu sünnet ettirmek için geldim. Sünnet, doktorlar gözetiminde olduğu için gönlümüz rahat.'' ifadesini kullandı.



Suriye halkına yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Seyf, ''İyi ki varsınız ve yanımızdasınız. Türkiye'nin destek verdiği bu hastane olmasaydı inanın hastalarımızı nereye götüreceğimizi bilmezdik.'' dedi.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 24 Ağustos 2016'da Halep'in Türkiye sınırındaki ilçesi Cerablus'u terör örgütü DEAŞ'ten kurtarmıştı.



