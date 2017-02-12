Fırat Kalkanı'nda 42 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 173'üncü gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 207 hedef karadan ve havadan vuruldu, 42 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.



Harekatın 173' üncü gününde Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ateş destek vasıtalarıyla terör örgütü DEAŞ'a ait 174 hedef vuruldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca yapılan hava harekatında 33 hedef imha edildi. Topçu atışları, hava harekatı ve çatışmalarda DEAŞ üyesi 42 terörist etkisiz hale getirildi.