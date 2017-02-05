Fırat Kalkanı'nda 1 ÖSO üyesi hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla girilen çatışmalarda yaralanan ve Kilis'e getirilerek tedavi altına alınan 8 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyesinden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ üyeleriyle çıkan çatışmalarda yaralanan 8 ÖSO mensubu, Türkiye sınırına getirildi.



112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Tedavileri süren diğer 7 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.