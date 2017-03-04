"Fırat Kalkanı kararını almasaydık PYD kantonları birleşirdi"

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Parçalı bir yapı olsaydı Fırat Kalkanı Harekatı kararını alabilir miydik? Fırat Kalkanı kararını almasaydık bugün PYD kantonları birleştirmiş olur muydu? Olurdu." dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Eskiden cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapıldığını hatırlatan Işık, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in süresi dolmak üzereyken gerçekleştirilen ilk oylamada Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun yeni bir "icat" çıkardığını söyledi.



Kanadoğlu'nun "367'nin toplantı yeter sayısı olduğu ve Meclisten toplamda 367 oy çıkmazsa cumhurbaşkanının seçilemeyeceği" görüşünü ortaya attığını anımsatan Işık, "Dünyada hukuk tarihinde böyle bir icat yoktur. Nitekim bugün kıyasıya 'hayır' kampanyası yapanlar, Sabih Kanadoğlu da dahil, Sayın Deniz Baykal, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu o gün bir 367'ye sarıldılar ve Anayasa Mahkemesine götürdüler." ifadelerini kullandı.



Bakan Işık, o dönem dünya hukuk tarihinin en "garabet" kararlarından birinin Anayasa Mahkemesine götürüldüğünü vurguladı.



Yüksek Mahkemenin de bunu dikkate aldığını dile getiren Işık, şöyle devam etti:



"Şimdi bugün yargının bağımsızlığına dem vuranların o gün Anayasa Mahkemesine nasıl tehditler savurduğunu unutmadık. Eğer bu 367, Anayasa Mahkemesinden geçmezse Türkiye'de kaos olurmuş. Niye kaos olsun? 363 milletvekili olan Adalet ve Kalkınma Partisi, cumhurbaşkanı seçme hakkına sahip ve seçecek. Cumhurbaşkanının seçilmesinin kaos olması başka hangi ülkede var? Bugün 'hayır' kampanyası yapanların tamamı o gün 367'nin arkasına takılanlar neredeyse. Anayasa Mahkemesinin 367'yi onaylamasıyla ne oldu; fiilen Türkiye'de Meclisin cumhurbaşkanını seçme hakkı ortadan kalktı. Peki bir ülkede Meclis, cumhurbaşkanını seçemiyorsa geriye kalan tek alternatif nedir; halkın doğrudan seçmesi. Ne yaptık? Referanduma gittik ve halkın yüzde 70'i cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçmesi için oyladı."



FIRAT KALKANI HAREKATI

Fikri Işık, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'na da değindi.



Türkiye'nin bu coğrafyada istikrarı teminat altına alması gerektiğini söyleyen Işık, "Türkiye'nin hızlı kararlar alabilmesi ve süratle uygulayabilmesi lazım. Parçalı bir yapı olsaydı Fırat Kalkanı Harekatı kararını alabilir miydik? Fırat Kalkanı kararını almasaydık bugün PYD kantonları birleştirmiş olur muydu? Olurdu. Bunun maliyetinin Türkiye'ye ne olacağını hepimiz hesap edebiliyoruz. Şu içinde yaşadığımız süreç bile 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi'nin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.