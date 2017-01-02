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02 Ocak 2017 17:26 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2017 17:43

Fırat Kalkanı Harekatı'nda "sivil hassasiyeti"

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden harekat kapsamında bölgedeki sivillerin zarar görmemesi için özel önem gösteriliyor.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda

Türk Silahlı Kuvvetlerince, dün terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen hava harekatına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Hedeflerin vurulma anlarının yer aldığı görüntülerde, hava harekatlarında kullanılan akıllı güdümlü mühimmat dikkati çekiyor. Harekatta akıllı mühimmat kullanılmasıyla hedefler noktasal atışlarla imha ediliyor.

Türk jetleri tarafından hava harekatlarında akıllı mühimmat kullanılması sayesinde terör örgütü hedeflerinin dışındaki yerlerin zarar görmesinin önüne geçiliyor.

DEAŞ HEDEFLERİ VURULDU (VİDEO)

Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen hava ve kara harekatlarında sivillerin zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösteriliyor.

Etiketler: fırat kalkanı harekatıdeaşsivil halktskhava operasyonu


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