Fırat Kalkanı Harekatı'nda "sivil hassasiyeti"

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden harekat kapsamında bölgedeki sivillerin zarar görmemesi için özel önem gösteriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, dün terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen hava harekatına ilişkin görüntüler paylaşıldı.



Hedeflerin vurulma anlarının yer aldığı görüntülerde, hava harekatlarında kullanılan akıllı güdümlü mühimmat dikkati çekiyor. Harekatta akıllı mühimmat kullanılmasıyla hedefler noktasal atışlarla imha ediliyor.



Türk jetleri tarafından hava harekatlarında akıllı mühimmat kullanılması sayesinde terör örgütü hedeflerinin dışındaki yerlerin zarar görmesinin önüne geçiliyor.



DEAŞ HEDEFLERİ VURULDU (VİDEO)



Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen hava ve kara harekatlarında sivillerin zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösteriliyor.