Fırat Kalkanı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Ordulu Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın Ordu'nun Fatsa ilçesindeki babaevinde yas var.

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Ordulu Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın Ordu'nun Fatsa ilçesindeki babaevinde yas var.



Şehit Çalışkancı'nın (25) yakınlarına acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi.



VALİ BALKANLIOĞLU TAZİYE MESAJI YAYINLADI



Öte yandan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.



Vali Balkanlıoğlu, mesajında şunları kaydetti:



"Fırat Kalkanı Harekatı’nın sürdürüldüğü Suriye’nin El Bab kenti yakınlarında terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Ordulu hemşehrimiz Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şehidimizin kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."