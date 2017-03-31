Fırat Kalkanı Harekatı başarıyla tamamlandı

Genelkurmay, teröristleri etkisiz hale getirmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatının bu safhasının başarıyla tamamlandığı bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığınca yapılan açıklamada, BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, DEAŞ terör örgütü mensupları başta olmak üzere, bölgede mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla 24 Ağustos 2016'da koalisyon güçleri ile koordineli olarak Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatının bu safhasının başarıyla tamamlandığı bildirildi.