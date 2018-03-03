Firari savcı Aksaray'da yakalandı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı, Aksaray'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı Ersan Y'nin, Aratol Mahallesi'nde babasına ait evde bulunduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, Ersan Y'yi evin bahçesinde park halindeki 68 HC 332 plakalı otomobilin içinde yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen Ersan Y'nin hakim olan eşinin de daha önce meslekten ihraç edildiği öğrenildi.



