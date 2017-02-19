Firari FETÖ'cülerin akrabaları da sınırda yakalandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ailelerinin yanına gitmeye çalışan 4 kişi yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesi Karayusuflu köyü yakınlarında hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olduğu belirlenen FETÖ şüphelisi eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürü Ufuk Gürsoy Yavuz'un eşi G. Yavuz (47), oğlu T.O. Yavuz (25) ve kızı M. Yavuz (24) ile şüpheliler Nihal ve İlhan Şahin'in oğlu F. Şahin'i (17) yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken gözaltına aldı.



Bu kişilere organizatörlük yaptığı iddia edilen S.K. da gözaltına alınırken, şüphelilerin sınırdan geçmek için kişi başı 5 bin avroya anlaştıkları öğrenildi.



Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Uzunköprü Devlet Hastanesine getirildi.



Bu sırada daha önce olduğu ameliyat nedeniyle pansuman için hastanede bulunan Uzunköprü'de vatani görevini yapan piyade er ile bazı vatandaşlar şüphelilere tepki gösterdi.



Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan şüphelileri sınıra getiren S.K'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.