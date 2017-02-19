Fındıkta lisanslı depoculuğa geçilmesi çalışmaları

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, "Serbest piyasa şartlarının üreticinin yüzünü güldürdüğü pek söylenemez. Lisanslı depoculuk bu sefer amacına ulaşırsa üretici bundan çok karlı çıkacaktır." dedi.

Lütfi Bayraktar yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un, fındıkta lisanslı depoculuğa yeniden geçileceği yönündeki açıklamasını desteklediklerini dile getirerek, "Ancak lisanslı depoculuk fındık üreticisine doğru anlatılmalı. Lisanslı depoculuğun başarılı olması için üreticinin bu sisteme sahip çıkması gerekmektedir." diye konuştu.



Lisanslı depoculuğun daha önce Ordu'nun Ünye ilçesi ile Düzce'de hayata geçirildiğini ancak çeşitli nedenlerden dolayı bunun başarılı olmadığını ifade eden Bayraktar, "O süreçte üreticilerimiz yeteri kadar bilinçlendirilmediği için sistem amacına ulaşamamıştı. Bundan dolayı da açılan depolar kapanmak durumunda kalmıştı." ifadelerini kullandı.



Fındıkta lisanslı depoculuğa yeniden geçilme çalışmalarını olumlu bulduklarını ancak bazı çekincelerinin olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bu sefer üreticilerin sistemi sahiplenmesiyle başarılı olmasını ümit ediyoruz. 2009 yılından beri fındıkta serbest piyasa modeli uygulanmaktadır. Dolayısıyla serbest piyasa şartlarının üreticinin yüzünü güldürdüğü pek söylenemez. Eğer lisanslı depoculuk bu sefer amacına ulaşırsa üretici bundan çok karlı çıkacaktır." açıklamasında bulundu.



Bayraktar, lisanslı depolarla üretici arasında köprü kurulmasının daha doğru olacağına inandıklarını da belirterek, şunları kaydetti:



"Mutlaka üretici lisanslı depoya yönlendirmeli ve bu sistemin kendisine getireceği faydaları anlatılmalıdır. İşte o zaman bu sistem gerçek amacına ulaşır. Bizim de üreticiler gibi beklentimiz bu sisteme yeniden geçilmesidir ama mutlaka bu sefer üretici doğru ve yeterince bilgilendirilmeli ve aracı kurumlar vasıtasıyla üreticiler lisanslı depolara yönlendirilmelidir."



Bayraktar, lisanslı depoculuğun yeniden hayata geçirilmesiyle fındık fiyatının gerçek değerini bulacağını, bunun da hiç kuşkusuz üreticileri memnun edeceğini sözlerine ekledi.