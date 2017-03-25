Fındık üreticisine 800 milyon lira destek

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, "3 Nisan'dan itibaren fındık üreticilerimizin hesaplarına, alan bazlı gelir desteği ödemesi kapsamında yaklaşık 800 milyon lira yatırılacak." dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, 2016 yılı alan bazlı destek ödemesinin gelecek ayın ilk haftasından itibaren ödenmeye başlanacağını söyledi.



Fındık üreticilerinin kimlik numaralarının son rakamına göre parasının Ziraat Bankası aracılığıyla hesaplara yatırılacağını bildiren Arslan Soydan, "Üreticilerimize dekar başına 170 lira ödeme yapılacak. Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin fındık üreticisi var. 3 Nisan'dan itibaren fındık üreticilerimizin hesaplarına, alan bazlı gelir desteği ödemesi kapsamında yaklaşık 800 milyon lira yatırılacak." diye konuştu.



Arslan Soydan, Ordu genelinde 120 bin üreticinin desteklemeden faydalanacağına dikkati çekerek, Ordulu üreticilere ödenecek miktarın yaklaşık 300 milyon lira olacağını kaydetti.