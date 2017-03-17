Fındık üreticisi cevizle kazancını ikiye katlayacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ordu İl Müdürü Yılmaz, "Hedefimiz bu projeyle ceviz üretim alanını 2 bin 500 dekara, üretimi ise yıllık 3 binden 4 bin tona çıkarmak olacak." dedi.

Ordu'da yürütülen "Ceviz Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi" ile yıllık 3 bin ton olan ceviz üretiminin 4 bin tona çıkartılması hedefleniyor.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, Kumru Kaymakamı Deniz Kılınç ile ceviz fidanı dağıtılan üreticilerden birinin bahçesinde incelemede bulundu.



Yılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'da tarım alanının yüzde 89'unda fındık üretimi yapıldığını anımsatarak, fındığın Ordu ve Karadeniz halkı için son derece önem arz eden, çok değerli bir ürün olduğunu söyledi.



Ordu'da ekonominin temelinin fındığa dayalı olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu bilinçle fındıkta verim ve kaliteyi artırma noktasında çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.



Bu kapsamda orta ve yüksek kesimler için önemsedikleri ceviz yetiştiriciliği konusunda ciddi adımlar attıklarını aktaran Yılmaz, "2016 yılı sonunda bakanlığımıza bir proje sunduk. Bu proje kapsamında şu anda ilimizin 11 ilçesinde ceviz üretimini artırmaya yönelik fındığında yanında ilave gelir getirmesi amacıyla ceviz bahçelerini artırmaya çalışıyoruz. Toplam 5 bin 500 ceviz fidanının dağıtımını gerçekleştirdik." diye konuştu.



Özellikle ithal ceviz çeşitlerinin Türkiye'de kullanılmasıyla birlikte bu üretimin daha da önem kazandığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:



"Verimi de oldukça fazla olan bu ceviz fidanlarını, özellikle orta ve yüksek kesimli yerlerde üreticilerimize fındığın yanında yeni bir ürünü olarak hediye etmiş olacağız. Üreticilerimizin fındığın yanında cevizden de gelir elde etmesini sağlayacağız. Şu anda ilimizde 2 bin 147 dekar alanda ceviz yetiştiriciliği yapılmaktaydı. Hedefimiz bu projeyle üretim alanını 2 bin 500 dekara, üretimi ise yıllık 3 binden 4 bin tona çıkarmak olacak."



Yılmaz, ceviz üretimini yaygınlaştırma çalışmalarının artarak devam edeceğini belirterek, üreticilere fındığın yanında ilave ürün kazandırma çalışmalarının da süreceğini ifade etti.