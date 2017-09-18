Fındık üreticilerinin zorlu "harman nöbeti"

Karadeniz'de devam eden fındık hasadında topladıkları fındığı harmana seren üreticiler, gece boyunca nöbet tutuyor.

Karadeniz'de devam eden fındık hasadında topladıkları fındığı harmana seren üreticiler, gece boyunca nöbet tutuyor.



Akçakoca ilçesine bağlı Çayağzı köyünde fındık üreticileri, fındık bahçelerinde sabah ve akşamları hırsızlığa karşı harmanlarının başında bekliyor.



Fındık harmanında nöbet tutan Abdullah Ablak (40),yaptığı açıklamada, fındığın zor bir ürün olduğunu söyledi.



Yaklaşık 20 yıldır fındık üreticiliği yaptığını anlatan Ablak, "Fındık bahçesinde fazlalık dalların kesimi, ot biçimi ve en son toplaması derken senenin 11 ayı çalışıyoruz. Fındığı harmana getirdikten sonra biraz rahatlıyoruz. Havalar müsait olduğu zaman hep tarladayız. Fındık emek isteyen bir ürün. Uzaktan bakılınca sadece toplama yaptığımız sanılıyor ama öyle değil. Devamlı ürünümüzün yanındayız." dedi.



"ÇOLUK ÇOCUĞUMUZUN RIZKI"



Ablak, fındıktan elde ettikleri gelirle yıl boyu geçimlerini sağladıklarını belirterek, "Biz burada herkes sıcak yatağında yatarken harman bekliyoruz. Beklemek zorundayız, bu bizim çoluk çocuğumuzun rızkı. Sabah gün ışıyana kadar komşularımızla birlikte değişmeli olarak nöbet tutuyoruz. Sabah 06.00'da kalkıp fındık bahçesine gideceğiz. Bu işlem bir ay boyunca devam edecek." diye konuştu.



Sabah erken saatlerde fındık bahçesine gittiklerini dile getiren Ablak, "Akşama kadar fındık topluyoruz, iş bittikten sonra eve gidip yemek yiyoruz. Geri kalan vakitte harmanımızın başındayız. Burada beklemek zorundayız. Sosyal hayatımız yok, gündüz tarlada, gece harman nöbetindeyim. Ateş yakıyoruz, çayımızı demliyoruz. Komşularımızla muhabbet edip zaman geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.



Henüz bir hırsızlık olayı ile karşılaşmadıklarını kaydeden Ablak, "Köyümüzde daha önce hiç fındık hırsızlığı ile karşılaşmadık. Öyle bir olay olmaz ama biz rızkımızın başında olmak zorundayız. Başka bir gelirimiz yok, onun için burada nöbetimizi tutuyoruz." şeklinde konuştu.