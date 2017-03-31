Fındık üreticilerine destek ödemeleri başladı

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Yılmaz: "2016 yılı Alan Bazlı Gelir Desteği Ödemesi üreticilerimizin hesaplarına yatmaya başladı." dedi.

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, 2016 yılı Alan Bazlı Gelir Desteği Ödemesinin saat 18.00'dan itibaren üreticilerin hesaplarına yatmaya başladığını söyledi.



Yılmaz yaptığı açıklamada, hükumetin 2009'da uygulamaya koyduğu "Yeni Fındık Stratejisi" kapsamında fındık üreticilerine yapılan Alan Bazlı Destek Ödemesinin 8'incisine bugün itibarıyla başlandığını söyledi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre yapılan 2016 yılı ödemelerinin Ziraat Bankası aracılığıyla fındık üreticilerinin hesaplarına aktarılmaya başlandığını belirten Yılmaz, "Saat 18.00 itibariyle hesaplara aktarılan destekleme parasını ilk etapta T.C kimlik numarasının son rakamı "0" olan üreticilerimiz çekebilecekler." dedi.



Daha sonra TC kimlik numaralarının son rakamı 2 ile 4 olanların 7 Nisan'dan itibaren paralarını hesaptan çekebilecekleri bilgisini veren Yılmaz, son rakamları 6 ile 8 olan üreticilerin ise 14 Nisan'dan itibaren paralarını hesaplarından alabileceklerini kaydetti.



Yılmaz, sadece 118 bin Ordulu üreticiye yaklaşık 280 milyon lira destekleme ödemesi yapılacağını da dile getirerek, "Ülke genelinde ise yaklaşık 400 bin fındık üreticilerimize 835 milyon lira destekleme ödemesi yapılacak." şeklinde konuştu.