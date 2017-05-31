Film sahnesini gerçek sanan vatandaşlar panik yaşadı

Ankara Güvenpark'ta bir sinema filminin çekimleri sırasında kurusıkı tabanca kullanılması üzerine silahla ateş edildiğini zanneden parktaki vatandaşlar, panikle kendilerini yere attı.

Kızılay Güvenpark'ta bir sinema filminin çekimleri sırasında kurusıkı tabanca sesleri üzerine gerçek silah kullanıldığını zanneden vatandaşlar, panik yaşadı.



Ankara Güvenpark'ta, yönetmenliğini Şükrü Tekin'in yaptığı ‘Acı Aşklar’ adlı sinema filminin çekimleri yapıldı. Güvenpark içerisinde gerçekleştirilen çekimler sırasında kurusıkı tabancalar kullanıldı.



Aksiyon sahneleri sırasında silahların patlaması çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Çekimden habersiz parka gelenler, bir anda silah silah seslerini duyunca kendilerini yere attı.



Vatandaşlar, silah seslerinin film sahnesinden geldiğini anlayınca rahat bir nefes aldı.