Filistinliler yakınlarının cenazelerini istiyor

Gazze Şeridi'nde bir araya gelen onlarca Filistinli, yakınlarının İsrail tarafından alıkonulan naaşlarını talep etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Gazze'deki ofisi önünde düzenlenen gösteriye katılan onlarca Filistinli, İsrail’den alıkoyduğu cenazeleri teslim etmesini ve kayıp Filistinlilerin akıbetini açıklamasını talep etti.



Oğlu Muhammed 11 yıl önce kaybolan Filistinli anne Ahlam Fervane, burada yaptığı konuşmada, şu ana kadar oğluna dair hiçbir bilgiye ulaşamadığını belirtti.



İsrail askerlerinin öldürdükten sonra cenazeleri alıkoyduğunu hatırlatan Fervane, naaşların teslim edilmesi yönündeki taleplerinin uluslararası kurumlar tarafından desteklenmediğini ifade etti.



Komite adına konuşan Neşet el-Vahid ise yıllardır kendisinden haber alınamayan Filistinlilerin varlığına dikkati çekerek, "Alıkonulan cenazelerin teslim edilmesini ve gizli mezarların gerçek sayılarının açıklanmasını talep ediyoruz." dedi.