Filistinliler hiçbir zaman teröre ve teröristlere bulaşmadı

Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Ahmed Hüseyin, Filistinlilerin hiçbir zaman teröre ve teröristlere bulaşmadığını belirtti.

Fas Kralı 6. Muhammed’in davetlisi olarak başkent Rabat’ta bulunan Şeyh Hüseyin, düzenlediği basın toplantısında, “Maalesef teröre hizmet eden ve etmeyen medya kuruluşları, Filistinlilerin Kudüs’ü tekrar almak ve Filistin meselesi için savaştığını söylüyor. Filistinliler bu ön yargıya karşı çok mücadele etti. Filistinliler hiçbir zaman teröre ve teröristlere bulaşmadı. Filistin adına terör elbisesini kuşanan her kim varsa yanlış yoldadır ve dalalettedir." dedi.



Uluslararası kamuoyunu terörle mücadelede çaba sarf etmeye çağıran Hüseyin, Filistin meselesinin çözümüyle dünya barışının sağlanmasına büyük katkıda bulunacağını söyledi. Şeyh Hüseyin, şunları kaydetti:



"Faslı Müslüman ve Arap kardeşlerim, Kudüs size sesleniyor, bu çağrıya kulak verin çünkü şu an zor zamanlardan geçiyor. Saldırılar Mescid-i Aksa’ya kadar ulaştı, İsraillilerin Mescid-i Aksa’yı zaman ve mekan olarak bölme planları yaptığı apaçık ortada ama bu gerçekleşmeyecek çünkü Filistinliler buna izin vermeyecek.”



Her yıl ramazan ayında Fas Kralı 6. Muhammed’in öncülüğünde düzenlenen ed-Dürus el-Hasaniyye derslerine katılmak üzere İslam aleminden birçok alim Fas’a davet ediliyor.