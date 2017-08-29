Filistinliler Harem-i İbrahim'deki kısıtlamaları protesto etti

İsrail'in, Harem-i İbrahim'de Filistinlilerin ibadet özgürlüğüne getirdiği kısıtlamalar protesto edildi.

İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'nin içinde bulunduğu El-Halil kentinde, Filistinlilerin hareket ve ibadet özgürlüğüne getirdiği kısıtlamalar protesto edildi.



Kentin Eski Şehir bölgesinde yer alan Harem-i İbrahim'in önünde toplanan göstericiler, Harem-i İbrahim'de ibadet etmek isteyen Filistinlilere yönelik kısıtlamalara tepki gösterek, Yahudi yerleşimcilerin buradan uzaklaştırılmasını istedi.



Göstericiler, İsrail ordusunun yerleştirdiği, Eski Şehir'deki Es-Selayme ve Gays mahallelerini diğer bölgelerden koparan dikenli tellerin de kaldırılması çağrısında bulundu.



Gösteriyi düzenleyen Yerleşim Karşıtı Gençlik Grubu Koordinatörü İsa Amr, yaptığı açıklamada, İsrail'in, Eski Şehir'e bağlı mahallelerdeki kontrolünü arttırdığını ve dönem dönem burada yaşayan halkın hareket özgürlüğüne ve Harem-i İbrahim'de ibadet haklarına yönelik kısıtlamalar getiren kanunlar çıkardığını ifade etti.



Bölgede ikamet eden Filistinli Vail el-Fahuri de kendilerini hayattan soyutlanmış büyük bir cezaevinde gibi hissettiklerini ve büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "İsrail, Yahudileştirme politikalarını hayata geçirmek için bize hayatı zorlaştırıyor ve buraları terk etmeye zorluyor." dedi.



El-Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde 1993 yılında bir gün sabah namazı kılan Filistinliler, Yahudi bir yerleşimcinin saldırısına maruz kalmış, 29 kişi hayatını kaybetmişti.



İsrail makamları olayın ardından Harem-i İbrahim'i ikiye bölerek, bir kısmını Yahudilere bir kısmını da Müslümanlara tahsis etmişti.



UNESCO Dünya Miras Komitesinin Polonya'nın Krakov şehrinde 7 Temmuz'da toplanan 41. Genel Kurulu'nda, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim ve Eski Şehir bölgesinin "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne eklenmesine karar verilmişti.



İsrail ise kararın ardından UNESCO ile iş birliğini durdurmuş ve teşkilata yapılan mali yardımdan 1 milyon dolar kesintiye gidildiğini duyurmuştu.