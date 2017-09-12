Filistinli gruplar Kuzey Sina'daki saldırıyı kınadı

Gazze'deki Filistinli gruplar, Mısır'ın Kuzey Sina ilinde polis araçlarını hedef alan bombalı saldırıya tepki gösterdi.

İslami Cihad açıklamasında, "Bu tarz eylemler, Arap ve İslam dünyasında kaos çıkarmaya, güvenlik ve istikrarı hedef almaya çalışan ümmetin düşmanlarından başkasına hizmet etmez." ifadesine yer verildi. Hareket, Mısır halkına başsağlığı dileğinde bulundu.



Fetih Hareketi tarafından yapılan açıklamada da saldırı sert bir dille kınandı.



Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Sina'daki terör eylemlerinin Mısır'ın kapasitesinin tüketilmesini ve toprak bütünlüğünün bozulmasını hedeflediğini belirtti. FHKC, terörle mücadelede Mısır halkının yanında olduklarını ve terörü başarısızlığa uğratma konusunda Mısır halkının gücüne inandıklarını ifade etti.



Filistin Mücahitler Hareketi ise söz konusu saldırıda İsrail'in de aralarında bulunduğu düşmanların parmağı olduğunu savundu. Hareket, Filistin ulusal güvenliğiyle doğrudan alakalı olduğu için Mısır'ın ulusal güvenliğini önemsediklerini bildirdi.



Sina Yarımadası'nın kuzeyinde zırhlı polis araçlarına yönelik bombalı saldırıda 18 polisin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.