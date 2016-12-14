Filistinli Dahlan'ın cezası belli oldu

Filistin'in tartışmalı ismi Dahlan'ın yargılanmasında karar açıklandı.

Filistin Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesinin, Fetih Hareketi'nin kurucularından Muhammed Dahlan'ı, "görevi sırasında zimmetine para geçirdiği" suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırdığı bildirildi.



Dahlan'ın avukatı Sellam Helese, mahkemenin, "Filistin Devlet Başkanlığı Güvenlik Koordinatörlüğü görevi sırasında zimmetine para geçirdiği" gerekçesiyle yargılanan müvekkilini 3 yıl hapis cezasına çarptırdığını ve zimmetine geçirdiği 16 milyon doları iade etmesine karar verdiğini ifade etti.



Müvekkilinin, Yasama Konseyi Üyesi milletvekili olduğunu ve dokunulmazlığı bulunduğunu belirten Helese, söz konusu kararı temyize götüreceğini belirtti.



Filistin Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a, "milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırabilme yetkisi" vermişti.



Basında yer alan bazı haberlerde Abbas'ın, dün aralarında Muhammed Dahlan'ın da bulunduğu 5 milletvekilinin dokunulmazlığını feshettiği iddia edilmişti.



Dahlan, hakkındaki "Arafat'ı öldürdüğü ve görevi süresince zimmetine geçirdiği paralarla bir servet elde ettiği" iddialarının ardından 2011'de Batı Şeria'yı terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yerleşmişti.