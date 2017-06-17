Filistinli 4 gencin eylemi İsrail'i korkuttu

İsrail makamlarının, Filistinli 4 gencin işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail askerlerine yönelik eylem girişiminde bulunmasının ardından sıkı önlemler aldığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan ile İsrail Emniyet Müdürü Roni el-Şeyh'in, "Ramazan ayı dolayısıyla işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze'den İsrail'e Filistinlilerin giriş izinlerinin iptal edilmesine" ilişkin tavsiye niteliğindeki taleplerini onayladığı belirtildi.



Filistinlilerin sadece Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak için Kudüs'e giriş izinlerinin iptal edilmeyeceği duyurulan açıklamada, Kudüs'te dün eylem düzenleyen Filistinlilerin ailelerinin ise tüm izinlerinin kaldırılacağı aktarıldı.



Açıklamada ayrıca, İsrail askerlerinin, Kudüs'te eylem yapan Filistinlilerin Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Deyr Ebu Meşal köyüne giriş çıkışları kapattığı ve köye baskın düzenlediği kaydedildi.



İsrail makamları, daha önce ramazan ayı dolayısıyla Batı Şeria ve Gazze'den 55 ve üzeri yaşlardaki Filistinlilere, güneydeki Umm Er-Reşraş (Eilat) kenti hariç tüm İsrail kentlerinde dolaşabilme izni vermişti.



İşgal altındaki Doğu Kudüs'te dün akşam saatlerinde yaşanan olaylarda İsrail askerlerine saldırı girişimde bulunduğu öne sürülen 3 Filistinli genç öldürülmüştü. Olaylarda ağır yaralanan bir İsrail polisi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



Resmi istatistiklere göre, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında 2015'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'de devam eden olaylarda, iki Ürdün vatandaşı ve 269 Filistinli ile 47 İsrail asker ve polisi hayatını kaybetti.