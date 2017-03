"Filistin'in en küçük gazetecisi"

Türkiye Diyanet Vakfınca düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül alan Filistinli küçük "gazeteci" Cenne Cihad, "Ödülü alırken hem mutlu hem de üzgündüm, çünkü o saatte hala ölen çocuklar vardı." dedi.



İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşananları elindeki küçük kamerasıyla görüntüleyip yaptığı anonslarla sosyal medyadan dünyaya duyuran 10 yaşındaki Cihad, pazar günü İstanbul'da gerçekleşen ödül törenindeki hislerini AA muhabirine anlattı.



"Filistin'in en küçük gazetecisi" olarak bilinen Cihad, "Korkuyordum ve şaşkındım, ancak Filistin'in sesini Türkiye ve dünyanın diğer halklarına ulaştırdığım için de iftihar ediyordum. Ödülü alırken hem mutlu hem de üzgündüm, çünkü o saatte hala ölen çocuklar vardı. İşgalci İsrail zulmünün acılarını çeken Filistinli çocuklar, diğer çocuklar gibi özgür ve onurlu bir hayat istiyor. Acı çeken tüm çocukların yardımı için dünyaya yardım çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.



"VATANIMIN ADI FİLİSTİN OLARAK KALACAKTIR, İSRAİL DEĞİL"



ABD'de doğduğu için çifte vatandaşlığa sahip olan küçük Filistinli, daha çok kişiye ulaşabilmek amacıyla sosyal medyada hem Arapça hem İngilizce paylaşımda bulunduğunu belirtti. Facebook'ta 250 bine yakın takipçisi bulunan Cihad, gazeteciliğe ilgisini şöyle anlattı:



"Gazeteciliğe 3 yıl önce yaşadığım Nebi Salih beldesinde başladım. Burada yaşanan olayları sosyal medyadan Arapça ve özellikle de İngilizce paylaştım. Mesajlarımı, ortak dil olan İngilizce ile tüm dünyaya duyurabildim. Filistin'in yanı sıra dünyanın her tarafından takipçilerim olduğu için elde ettiğim görüntüleri uzak yerlere ulaştırabiliyorum. Vatanımın adı Filistin olarak kalacaktır, İsrail değildir. Vatandaşları ise teröristler değil, Filistinlilerdir."



Dayısı ve yakın bir arkadaşının "şehadetinin" kendisini çok etkilediğini aktaran Cihad, herkes gibi Filistinlilerin de özgür ve onurlu bir hayatı hak ettiğini söyledi.



"BU MEMLEKET MUTLAKA BARIŞA KAVUŞACAKTIR"



Dünyaya "Uyanın ve Filistinli çocukların yaşadıklarını görün" diye seslenen küçük gazeteci, özgürlük ve barış isteğini şu sözlerle dile getirdi:



"'Filistinli çocuklar zulüm altındadır. Bu toprakların adı Filistin ve burada yaşayanlar Filistinliler, terörist değiller. İşgalci İsrail tarafından elimizden alınan hakkımızı arıyoruz. Filistin sorunu sadece Filistinlileri değil, tüm dünyayı ilgilendiriyor' şeklindeki mesajımı dünyaya ulaştırmaya çalışıyorum. Ey dünya halkı, uyanın ve Filistinli çocukların yaşadıklarını görün. Özgürlük, barış ve adalet istiyoruz. Ölüm, kan ve yangının olmadığı bir dünya istiyoruz. Umudumuzu yitirmeden kendi irademizle Filistin'i kurtaracağız ve düşman da bu topraklardan gidecek. Bizler Filistinliler olarak kalacağımız gibi vatanımız da İsrail değil, Filistin olarak kalacak. Barışı görmemiş olan bu memleket, mutlaka barışa kavuşacaktır."



Filistinli çocukların, dünyadaki diğer çocuklar gibi sağlık, eğitim ve korunmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Cihad, "Bizim ile dünyadaki diğer çocuklar arasındaki tek fark bizim acılarla yaşamamızdır. Her gün öldürülen yakınlarımızın kanlarını caddelerde ve İsrail ordusunun kontrol noktalarındaki duvarlarda görüyoruz. Bizler bir tarafta oynarken diğer tarafta arkadaşlarımızın araçlarla ezildiğini görüyoruz, çünkü işgal altında yaşıyoruz." diye konuştu.



İlkokul dördüncü sınıf öğrencisi Cihad, okula giderken yaşadığı sıkıntılara da değinerek, "Sabahları okul yolunda da İsrail'in engelleriyle karşılaşıyoruz. Okula her gün geç kalıyoruz. Çünkü engellemeler nedeniyle 20 dakikalık uzaklıkta bulunan okula ancak 2 buçuk saatte gidebiliyoruz." dedi.



"ÖLÜM VE YIKIMA MARUZ KALAN ÇOCUKLARIN YARDIMINA KOŞMAK GEREK"



Filistinli Cihad, başka coğrafyalarda acı çeken çocuklar için de yardım çağrısında bulunurken, "Suriye, Irak veya dünyanın herhangi bir ülkesinde ölüm ve yıkıma maruz kalan çocukların yardımına koşmak gerek. Onurlu özgür bir yaşam elde etmeleri için onlara yardım etmeliyiz." ifadelerini kullandı.



Cenne Cihad, Yahudi yerleşim yerlerinden dolayı Batı Şeria'da olayların en yoğun olduğu Ramallah kentinin batısında yer alan Nebi Salih beldesinde yaşıyor. Küçük Filistinli, pazar günü Türkiye Diyanet Vakfınca düzenlenen törende "iyilik ödülü"ne layık görülen 7 kişi arasında yer almıştı.



Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaklaşık 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.