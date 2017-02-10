Filistin'e olan desteğimizi sürdüreceğiz

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, İsrail'in baskıcı politikaları karşısında Filistin'e desteklerinin süreceğini söyledi.

Zuma, parlamento açılış konuşmasında, İsrail'in yerleşim yerleri politikasının, iki devlet çözümü ve Oslo anlaşmasını hayata geçirmeye yönelik küresel çabaları baltaladığını vurguladı.



Bu sene Filistin'in İsrail tarafından işgalinin 50'nci yılı olduğunu hatırlatan Zuma, "Filistin'e olan desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.



Devlet Başkanı Zuma, geçen ay Afrika Ulusal Kongresi Partisinin kuruluşunun 105'inci yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Filistin halkları ile dayanışmamızın bir göstergesi olarak İsrail'i ziyaret etmeyin." ifadesini kullanmıştı.



Güney Afrika hükümeti, İsrail'in Filistin politikasını ülkede 1948-1994 arasında beyaz azınlığın yönetimine dayanan ırkçı, ayrımcı "Apartheid" rejimine benzetiyor.



İsrail vatandaşlığı da olan Güney Afrikalıların İsrail'de askerlik yapmamaları için bazı düzenlemelerin yapıldığı Güney Afrika'da, İsrail'den ithal ürün getirmenin önünde de bürokratik engeller bulunuyor.