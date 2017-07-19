Filistin'den uluslararası topluma 'acil Kudüs' çağrısı

FKÖ yetkilileri, uluslararası camia, Arap ve İslam dünyasına 'acil' notasıyla, İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksa’da yaptığı ihlalleri durdurma adına müdahalede bulunmaları için bir mektup gönderdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yetkilileri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan FKÖ’nün Müzakereleri Yürütme Dairesi’nde uluslararası camia, Arap ve İslam Dünyası’nın Filistin’deki yetkilileri ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi.



FKÖ tarafından yapılan yazılı açıklamada, yetkililerin Kudüs ve Mescid-i Aksa’da yaşanan olayların siyasi durumun dini çatışmaya dönüşmesi uyarısında bulunduğu kaydedildi.



"SORUN İSRAİL VE FİLİSTİN'İ AŞARAK BÖLGESEL BİR SORUNA DÖNÜŞECEK"



Toplantıda çatışmaların tehlikeli bir boyuta ulaştığı ve sorunun İsrail ile Filistin’i aşarak bölgesel bir soruna dönüşeceğine dikkat çekildiği belirtilen açıklamada, "Filistin halkı İsrail’in Mescid-i Aksa’yı zamansal ve mekânsal anlamda bölme planlarına izin vermeyecektir." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, Filistinli yetkililer ile uluslararası camia temsilcilerinin kutsal şehirde patlak veren olaylar hakkındaki son gelişmeleri ele aldığına vurgu yapıldı.



BM'YE ÇAĞRI



Öte yandan bir açıklama yapan Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) işgal altındaki kentte yaşayan Filistinlilerin varlığını koruma altına alma çağrısı yaptı.