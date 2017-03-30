Filistin Toprak Günü

Filistinli grupların çağrısıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da düzenlenen gösteride İsrail işgali protesto edildi.

"Filistin Toprak Günü" dolayısıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun kasabasında gösteri düzenlendi.



Filistinli grupların çağrısıyla düzenlenen gösteriye aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda Filistinli katıldı. Filistin bayrakları ve "Kesinlikle döneceğiz" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsrail işgalini protesto etti.



FİLİSTİN TOPRAK GÜNÜ



Fetih Hareketi'nin Gazze'deki sözcüsü Faiz Ebu Atiyye, gösteride yaptığı konuşmada, Filistinliler olarak topraklarına ve mukaddesatlarına sahip çıkacaklarını belirterek, "Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemiz sürecektir. İşgalci İsrail ve ırkçı uygulamalarına karşı durmak için birlik olmalıyız." dedi.



Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Muşir el-Mısri de konuşmasında Toprak Günü'nün önemini vurguladı. Mısri, "Halkımız, bu toprakların Siyonist gruplar tarafından çalındığının farkındadır. Filistin halkının hakları için zaman aşımı söz konusu olmaz. Halkımız, topraklarını ve haklarını geri alma konusunda ısrarcıdır." diye konuştu.



İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistin halkı, olayı protesto etmek için genel grev düzenlemiş, İsrail güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Bu nedenle Filistinliler her yıl 30 Mart'ta, "Toprak Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek, kayıplarını anıyor.