Filistin Halkına Destek Forumu Doha'da başladı

Filistin Halkına Destek için İnsani ve Kalkınma Forumu, bölgesel ve uluslararası 75 insani yardım kuruluşunun katılımıyla Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

"Filistin Halkına Destek için İnsani ve Kalkınma Forumu" bölgesel ve uluslararası 75 insani yardım kuruluşunun katılımıyla Katar'ın başkenti Doha'da başladı.



"Birlikte, umudu inşa ediyoruz" temalı forum, Katar Hayır Kurumu tarafından, Katar Kalkınma Fonu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), BM Filistin Kalkınma Programı, Sınır Tanımayan Doktorlar, Filistin Dayanışma Derneği ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi desteğiyle düzenleniyor.



Katar Kalkınma Fonu Müdürü Halife bin Casim el-Kevari, forumun açılışında yaptığı konuşmada, son beş senede Filistin halkına destek amacıyla 812 milyon dolar yardım yaptıklarına işaret ederek, bilgi ve tecrübelerin paylaşımı için Filistin'de kalkınma ve insani meselelerin ele alınacağı bir platformun önemini belirtti.



Katar Hayır Kurumu Genel Müdürü Yusuf bin Ahmed el-Kevari de "İslam ve Arap dünyası için merkezi bir konu olan Filistin davası, tarih boyunca dünyadaki vicdan sahipleri tarafından büyük ve artan ilgiye mazhar olmuştur." dedi.



Kevari, söz konusu buluşmayla, sorunlara direnen Filistin halkının gücünü artırmak için çözüm yollarını görüşmek amacıyla insani ve ekonomik alanda çalışmalar yapan bütün tarafların bir araya gelmesinin hedeflendiğini kaydetti.



Forumun, Filistin halkına destek veren kurumlar arasında ortaklık ve koordinasyonu artırmayı, insani olaylar ve kalkınma konusundaki çalışmaları somutlaştırmayı, destek noktasındaki en etkili çözümleri araştırmanın yanı sıra karşılıklı tecrübe ve bilgi paylaşımını amaçladığı ifade ediliyor.