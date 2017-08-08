Filistin Devlet Başkanlığına İsrailli gazetecilerin alınmasına tepki

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrailli gazetecilerin Filistin Devlet Başkanlığı binasına alınmasını kınadı.

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail basınının, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüşmesini takip etmek için Devlet Başkanlığı binasına alınmasını kınadı.



Sendikadan yapılan açıklamada, resmi temaslarda bulunmak üzere Batı Şeria'nın Ramallah kentine gelen Kral Abdullah ile Abbas'ın dün yaptığı görüşmeyi takip etmek için İsrailli gazetecilerin Devlet Başkanlığı binasına alınmasına tepki gösterildi.



Bunun Filistinli gazetecilere "hakaret" olarak nitelendirildiği açıklamada, Abbas'tan, İsrailli gazetecilerin alınmasıyla ilgili sorumlu kişilerden hesap sorması istendi.



Filistinli gazeteciler, basın özgürlüğünü kısıtlayan, Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'deki basın kurumlarına ve gazetecilere yönelik çeşitli ihlallere imza atan İsrail'e tepki olarak, İsrailli gazetecilerin Filistin topraklarında özgürce haber takip etmesine karşı çıkıyor.