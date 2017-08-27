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27 Ağustos 2017 16:00 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2017 16:02

Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye geliyor

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 27-29 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 27-29 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye ile dost ve kardeş Filistin devleti arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca Filistinliler arası uzlaşı ve barış sürecinin canlandırılması konuları üzerinde durulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Etiketler: mahmut abbasfilistinerdoğan


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